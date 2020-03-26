中石油︰油價今年續在低位震盪 要保障中國能源供應
2020年03月26日 20:11
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中國石油(00857)總裁段良偉表示，國際油價今年還會在低位震盪，如果世界經濟和石油需求恢復增長，主要產油國再次達成減產協議，可望在未來幾年回升至每桶60至65美元。如果世界經濟和原油需求增速放緩，產油國之間持續惡性競爭，油價則會處於每桶50至55美元。
他表示，中石油業務以上游為主，因此應對當前油價低迷，公司要優化投資結構，致力提升投資回報率，同時要加緊降低生產成本，並透過技術創新有效地開採低價高效的油氣，公司仍對長期的可持續發展充滿信心。
中石油剛發表的業績報告沒有按照過往慣例提到今年的油氣產量目標。主管上游勘探與開發業務的副總裁李鷺光僅稱，油價暴瀉後，中石油會更加突出效益開發，但統籌今年油氣產量時也會顧及保障中國的能源供應。
談及新冠肺炎疫情之影響，段良偉稱，2月份國內成品油價格和消費量都倒退，煉油化工廠利用率下跌，原油和成品油庫存量上升，惟本月下旬已隨疫情好轉有所改善。
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