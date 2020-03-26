估中87股災著名大鱷：美股料再試低位　惟3至5個月後回升

外國傳媒報道，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)最新表示，由於疫情未見頂，美股將會再下試低位，惟在之後的3至5個月會升至更高。

他亦於今年1月警告，美股狀況讓他回想起1999年的「牛市末段瘋狂」，巨大升浪最終將以泡沫爆破告終。結果又言中。

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