破盡紀錄！美上周新申領失業救人數爆升10倍至328萬

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊愈益浮現。美國勞工部公布，當地上周新申領失業救濟人數，由前一周的28.2萬人的兩年高位，爆升逾10倍至328.3萬人，遠超預期170萬人，創有紀錄以來新高。而前周持續申領人數亦增加10.1萬人，至180.3萬人，多過預期179.1萬人。

白宮首席經濟顧問庫德洛周三在訪問中表示，上周申領失業救濟的人數「大幅增長」，但沒有透露實際數字。

加州州長紐瑟姆周三亦指出，自本月13日以來，該州100萬人已申請失業救濟金。

DTN市場觀察主管Dominick A Chirichella，新申領失業金人數創紀錄新高，但人們應該不會感到驚訝，因為數百萬的美國人目前處於隔離狀態，而且大量小企業關閉

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