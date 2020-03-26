樓價UPDATES：二手弱勢持續　頻錄低價個案

樓市弱勢持續，市場頻錄低價個案，北角維多利中心有單位以低於銀行估價7%售出，將軍澳領峯四房售1,180萬元，亦低市價5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣柏匯中層D室，實用面積328方呎，一房間隔，成交月租1.4萬元，實用呎租42.7元。

●筲箕灣香島2座低層E室，實用面積485方呎，兩房連開放式廚房間隔，原業主叫價980萬元，經議價後減價20萬元或2%，以960萬元沽出，實用呎價19,794元。

●西灣河嘉亨灣2座高層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，原叫價約1,200萬元，減價約80萬元，以約1,120萬元易手，實用呎價22,489元。

●北角維多利中心2座極高層C室，實用面積1,031方呎，原則三房連套房間隔，現改為一房套房及書房設計，業主1個月前放盤，叫價2,500萬元，最終減價172萬元，以2,328萬元易手，實用呎價22,580元，較銀行估價低7%。

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九龍區

●九龍塘廣播道信達閣高層G室，實用面積475方呎，兩房間隔，成交價848萬元，實用呎價17,853元。原業主於2017年3月以720萬元買入上址，持貨滿3年轉售帳面獲利128萬元。

●將軍澳SAVANNAH第3C座中層D室，實用面積468方呎，兩房間隔，以800萬元成交，實用呎價17,094元。

●將軍澳領峯6座中層LD室，實用面積977方呎，四房連套房間隔，原叫價1,180萬元，放盤兩周累減30萬元，以1,150萬元易手，低市價5%，實用呎價11,771元。

●長沙灣四小龍屋苑本月暫錄約28宗成交，其中宇晴軒佔8宗，已較上月全月3宗急增逾1.6倍，其中1座中層F室，實用面積447方呎，兩房間隔，成交價782萬元，實用呎價17,494元。

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新界區

●馬鞍山迎海‧星灣21座高層B室，實用面積546方呎，兩房間隔，開價約998萬元，減至943.8萬元易手，實用呎價17,286元。

●上水居屋翠麗花園2座中層D室，實用面積590方呎，已補價自由市場開價約530萬元，最後減至510萬元獲承接，實用呎價8,644元。

●東涌映灣園12座高層H室，實用面積928方呎，三房連套房間隔，最初叫價980萬元，近日下調至900萬元，即吸引多組準置家查詢，最後以910萬元成交，實用呎價9,806元。

●荃灣區3月暫錄140宗買賣，較上月全月多出56%，其中荃德花園C座高層A室，實用面積306方呎，以463.8萬易手，實用呎價15,157元。

●大埔廣場2座低層C室，實用面積370方呎，兩房間隔，以460萬元易手，實用呎價12,432元。

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