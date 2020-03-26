【全球救市】德國擲逾萬億歐元 瑞士和瑞典也行動

外國傳媒報道，德國國會下議院通過規模最高超過1.1萬億歐元的紓困方案。瑞士和瑞典也推出新的經濟援助措施。

德國財政部長Olaf Scholz表示，紓困方案有其必要性，「因為有了這些經費，我們才能全力抵抗這場危機對社會和經濟帶來的衝擊，德國有能力負擔這些措施。」

另外，瑞士亦簽署規模200億瑞郎的緊急刺激方案。瑞典也宣布包括總額最高1,000億瑞典克朗(約771億港元)的小型企業貸款擔保，以及50億克朗(約38億港元)的租金補助。

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