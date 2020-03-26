夜市UPDATES：美財長籲「忘記數字」　道指衝高700點

美上周新申領失業救人數雖然破盡紀錄，但仍較很多預期為好，其中最悲觀的花旗集團預期人數將大約達到400萬人。美股升幅擴大，道指目前報21,911點，升711點或3.36%；標指報2,554點，升78點或3.18%；納指報7,590點，升206點或2.80%。

港股期指夜市升上23,600點水平，高水約272點。

在經濟刺激方案將得到通過的樂觀預期推動下，道指數在周二和周三兩個交易日內上漲了13%以上，為2月份以來首次錄得連續兩日上漲。

美國財長姆紐欽在就業數據公布後說：「老實說，我認為這些數字現在無關緊要，無論大還小。」他補充，鑑於參議院通過刺激方案，他希望公司開始僱用這些工人。直到上周，企業沒有其他選擇。

【21:30】儘管數據顯示新冠肺炎對就業市場構成衝擊，但聯儲局主席鮑威爾揚言支持信貸的彈藥不會耗盡，美股開市早段靠穩，道指升537點，至21,737點；納指升141點，至7,525點；標指升44點，至2,520點。

傳蘋果公司(Apple Inc.)考慮把新一代iPhone的發布日期押後「數月」，除了供應鏈問題外，該公司亦憂慮消費者需求會受到疫情打擊。新一代iPhone將是首部5G iPhone，Apple寄予厚望。Apple股價周三倒跌0.55%後，今日早段升0.84%，至247.57美元。

高盛將人造肉生產商Beyond Meat投資評級由「中性」下調至「沽出」，並將目標價由129美元削至39美元。Beyond Meat股價早段挫4.68%至69.58美元。

部分市場人士對股市前景看法好轉，德意志銀行策略員查達對股票配置的評級，由「減持」上調至「中性」，指出股市由高位到低位的跌勢，已反映經濟活動的預期跌幅。

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