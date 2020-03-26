香港等幾時？美最快3周內每人派近萬元

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽最新表示，美國人民最快在3周內，可直接獲得政府派發的現金。對於美國新申領失業救濟人數急飆，他揚言數據並不重要。

美國眾議院預計，將在美國時間周五(27日)就救市法案進行投票。該法案將為美國人民提供的現金補助，分別為個人1,200美元(約9,360港元)、夫妻達2,400美元(約1.8萬港元)、有子女再增加500美元(約3,900港元)。而年收入達7.5萬美元以上的個人，現金補助開始逐步降低，年收入達9.9萬美元以上的個人，則無此補助。

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