【餐飲寒冬】太興集團去年少賺74% 料今年更差
2020年03月26日 22:31
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太興集團(06811)公布，截至2019年12月底止全年溢利7,686.4萬港元，按年大幅倒退74.79%，每股基本盈利8.65仙，派末期息每股股1.8仙。
期內收入32.52億元，按年上升4.03%。毛利率按年減少0.3個百分點至71.3%。
公司提到，去年本港社會動盪，以及中美貿易關係產生不明朗因素，經營極具挑戰。加上新冠肺炎爆發，而本港及中國經濟增長放緩，餐飲業表現料於2020年進一步轉差。
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