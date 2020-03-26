【餐飲寒冬】太興集團去年少賺74%　料今年更差

期內收入32.52億元，按年上升4.03%。毛利率按年減少0.3個百分點至71.3%。

公司提到，去年本港社會動盪，以及中美貿易關係產生不明朗因素，經營極具挑戰。加上新冠肺炎爆發，而本港及中國經濟增長放緩，餐飲業表現料於2020年進一步轉差。

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