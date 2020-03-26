【全球救市】G20正向全球經濟注入5萬億美元

外國傳媒報道，二十國集團(G20)領導人發表聯合聲明：承諾採取一切必要衛生措施，尋求確保充足的資金，以控制疫情大流行的情況，將及時、透明地分享信息，交換有關疫情的數據，並擴大製造產能，以滿足日益增長的藥品供應需求，確保藥品的廣泛供應。

領導人承諾與各方共同努力，填補世衛組織戰略準備和應對計劃中的資金缺口，致力於恢復信心，維持金融穩定，重拾經濟增長勢頭並實現更強有力的復甦，正向全球經濟注入5萬億美元資金，以抵銷疫情對社會、經濟和金融的影響，強調「不惜一切代價」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626