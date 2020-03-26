中手游去年少賺20% 末期息3.55仙
2020年03月26日 22:53
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中手游(00302)公布截至2019年12月底止全年業績，股東應佔溢利2.48億元人民幣(下同)，按年倒退20.15%，每股基本盈利13.15分，派末期息每股3.55港仙。
期內收入30.36億元，按年上升90.22%。公司指，若撇除權益結算以股份為基礎開支及上市開支等一次性支出，經調整淨溢利6.11億元，按年增長82.13%。
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