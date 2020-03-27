利豐前景展望遭降至負面

標普預計，由於消費者需求疲軟和經濟不確定性，客戶縮減甚至取消訂單，疫情將對今年利豐核心供應鏈服務產生重大影響。假設未來八周北美及歐洲地區零售額按年下降超過50%，而餘下時間保持個位數收縮，即今年區內零售額或下降約20%。鑑於客戶面臨挑戰，利豐前景及經營現金流於未來一年或惡化。據標普基本情景預測，今年利豐整體收入有機會減少20%。

值得留意的是，利豐上周提出私有化後，基金股東Silchester向香港證監會申報，在周二及周三為全權委託投資客戶帳戶，分別減持1,035.6萬及1,224.28萬股，今次沽售來自Silchester有關連的基金Edgbaston，Silchester仍持有利豐10.9%股權不變。

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