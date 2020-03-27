美高梅中國評級被下調
2020年03月27日 00:07
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評級機構惠譽將美高梅中國(02282)及其母公司美高梅國際酒店集團的發行人違約評級(IDR)由「BB」下調至「BB-」，又將他們的無抵押債務評級降級至「BB-/RR4」，展望由「穩定」下調至「負面」。惠譽解釋，下調評級主要為反映兩間公司的財政彈性減少。
惠譽憂EBITDAR挫一半
新冠肺炎疫情爆發引致全球博彩業的經營嚴重受阻，而惠譽是次的評級調整，是基於估計美高梅中國今年總收益下跌31%，令公司除利息、稅、折舊、攤銷，以及重組或租金成本前盈利(EBITDAR)收縮50%。至於明年雖然預測行業會出現恢復，但估計美高梅中國總收益仍較去年低半成。
此外，美高梅中國昨日公布，James Joseph Murren已辭任執行董事兼董事長，公司委任執行董事William Joseph Hornbuckle為董事長，自昨日起生效。
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