美高梅中國評級被下調

惠譽憂EBITDAR挫一半

新冠肺炎疫情爆發引致全球博彩業的經營嚴重受阻，而惠譽是次的評級調整，是基於估計美高梅中國今年總收益下跌31%，令公司除利息、稅、折舊、攤銷，以及重組或租金成本前盈利(EBITDAR)收縮50%。至於明年雖然預測行業會出現恢復，但估計美高梅中國總收益仍較去年低半成。

此外，美高梅中國昨日公布，James Joseph Murren已辭任執行董事兼董事長，公司委任執行董事William Joseph Hornbuckle為董事長，自昨日起生效。

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