東方日報B1：二手樓日日錄蝕讓　天巒輸950萬最甘

新冠肺炎蔓延全球，本港二手樓市場湧現業主出血「掟貨」情況，單在3月份幾乎一日一損手，較疫症爆發初期的1月全月約10宗，急增約1.7倍。當中上水天巒過去3日連環出現兩宗同類個案，最新的一宗為瑞奇大道雙號屋，劈價至約2,800萬元沽，持貨10年帳面貶值約一成三。

市場消息透露，上址實用面積約2,000方呎，連逾1,500方呎花園，原先作為長線收租物業。本月中才叫價3,300萬元放盤，近日更大幅劈價，不足兩星期狂減500萬元沽，呎價近1.4萬元。原業主2010年以逾3,200餘萬元購入，未計使費至今已貶值約13%或逾420萬元。

據了解，天巒3月已錄至少3宗買賣，除上述個案外，本周初亦沽出琉森大道雙號屋銀主盤，單位實用面積1,841方呎，成交價2,080萬元，較市價低逾15%，呎價11,298元，10年帳面貶值逾950萬元或逾3成，料為本月份至今蝕讓金額及幅度最大個案。

本月錄得的蝕入肉個案，逾半為成交價逾千萬元單位。當中以洋房帳面損手金額最大，除天巒外，還包括有赤柱富豪海灣及大埔比華利山別墅等。而分層住宅則有馬鞍山星漣海及西南九龍天璽等。

月內損手買賣成交中，大部分都是一手購入，個別更要繳付辣招稅，令沽貨原業主「傷上加傷」。例如元朗加州花園水仙徑單號屋，劈價逾110萬元獲承接，成交價1,558萬元，低市價6.6%。該洋房兩年帳面已貶值162萬元，連同需付的10%辣稅，合共損失超過320萬元。

事實上，樓價繼續插水，亦是近期業主「要錢唔要貨」原因。市場消息透露，西南九龍御金‧國峯2座中層B室，實用面積927方呎，以1,900萬元售出，呎價20,496元。

資料顯示，該座一個樓層較上址略低的同室單位，去年2月登記成交價都要2,280萬元，相比之下，新成交個案1年跌價380萬元，差幅約16.7%。

中小型住宅價亦滑落，美聯林奕俊表示，大埔新達廣場錄今年首宗樓價低於700萬元成交，單位為1座高層A室，實用面積465方呎，降價35萬元後，以665萬元成交，呎價14,301元。同面積單位本月曾售728萬元，樓價低約9%。

就算業主「苦等」三年辣招鬆綁後，都要減價沽貨。市場昨單日出現4宗同類成交。中原李嘉寶稱，北角維多利中心2座極高層C室，實用面積1,031方呎，現改為一房套房及書房設計，享用煙花海景，一個月前放盤，叫價2,500萬元，最終減價172萬元，以2,328萬元易手，呎價22,580元，較銀行估價低7%。原業主於2017年以1,960萬元買入，期內單位只升值19%。

利嘉閣林敏則指，筲箕灣香島2座低層E室兩房單位，實用面積約485方呎，叫價980萬元，經議價後減價20萬元，最終以960萬元沽出。原業主2017年2月以約836萬元購入，3年物業亦僅升值約15%。

面對經濟下行，本月樓市已錄至少27宗帳面蝕讓離場，情況令人憂慮。資深投資者伍冠流認為，政府不可能甚麼都不做，應該即時撤辣，尤其是調整15%新住宅從價印花稅率，降低至5至10%。現時不少買家因為該措施而不入市，放寬可刺激需求，市場不會再被冰封。

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