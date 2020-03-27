歐洲股市：三大指數倒升　英股收漲逾2%

二十國集團(G20)將啟動總值5萬億美元的經濟計劃，歐洲股市先跌後升。英國富時100指數收報5,815點，升127點或2.24%；法國CAC指數收報4,543點，升111點或2.51%；德國DAX指數收報10,000點，升126點或1.28%。

憧憬全球拯救航空業，相關股份繼續報復式反彈。空中巴士收市飆20.4%；飛機引擎製造商賽鋒集團及MTU航空引擎齊漲12%。

數據方面，德國市場研究機構GfK公布，德國4月消費者信心指數從3月修正後的8.3點降至2.7點，創2009年5月以來新低，顯示新冠肺炎疫情正抑制歐洲最大經濟體的家庭支出。

另外，法國國家統計機構INSEE表示，由於新冠肺炎疫情的影響，當前法國的經濟活動和家庭支出只有正常水平的65%左右。

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