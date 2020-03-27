IEA：原油需求正急跌　庫存將被填滿

國際能源署(IEA)總幹事Birol表示，原油需求今年恐怕會每日下跌2,000萬桶，全球原油需求正處於「插水」式下跌，全球石油庫存可能很快就會被填滿。他呼籲眾多產油國要採取更加負責任的態度。

他又指，天然氣需求急劇下滑，其價格變得較煤炭還便宜。澳洲及卡塔爾與石油相關的液化天然氣(LNG)價格將會處境艱難。

IEA預計，美國頁岩油產量將在今年第二季度大幅下滑，而美國的LNG產業將受到LNG價格下跌的衝擊。

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