紐約期金收市升逾1%

金價周三略為回吐後重拾升勢，紐約4月黃金期貨收報每安士1,651.2美元，升17.8美元，漲幅1.1%。

美國公布上周首次申領失業救濟人數飆至328.3萬的歷史高位，刺激避險資金流入金市。

至於白銀經過昨日急升逾4%後，今日回吐1.3%，收報每安士14.676美元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626