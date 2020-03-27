紐約期金收市升逾1%
2020年03月27日 02:18
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(中新社圖片)
金價周三略為回吐後重拾升勢，紐約4月黃金期貨收報每安士1,651.2美元，升17.8美元，漲幅1.1%。
美國公布上周首次申領失業救濟人數飆至328.3萬的歷史高位，刺激避險資金流入金市。
至於白銀經過昨日急升逾4%後，今日回吐1.3%，收報每安士14.676美元。
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