美國暫停購買戰略石油　紐約期油急瀉7.7%

美國能源部撤回為戰略石油儲備(SPR)購買原油的招標，拖累油價急挫。紐約5月原油期貨收報每桶22.6美元，急跌1.89美元，跌幅達7.72%。倫敦布蘭特5月原油期貨跌1.05美元或3.83%，收報每桶26.34美元。

美國暫停補充SPR，主要因為原本用作買油的30億美元撥款，被剔除在2萬億美元刺激經濟計劃之外。能源部表示，國會撥款委員會對購買戰略石油的態度不明朗，因此暫時叫停有關計劃。總統特朗普較早前曾揚言，要趁油價低殘時，填滿美國的石油儲備。

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