美股收市：道指飆1351點　連升3日累漲21%

美國參議院通過2萬億美元的紓困方案，加上聯儲局主席鮑威爾揚言，支持信貸的彈藥不會耗盡，美股高開後升幅擴大。隨後G20宣布將啟動總值5萬億美元的經濟計劃，道指衝破兩萬二關並繼續上試高位，收市報22,552點，升1,351點或6.38%；連升第3日，累漲3,960點，升幅21.3%，創1931年以來最大的3日漲幅。標指收報2,630點，升154點或6.24%；納指收報7,797點，升413點或5.6%。

飛機製造商波音公司連日急彈，收市再飆13.7%，是表現最佳道指成分股，4日累計升幅約90%。儘管油價急挫，石油股雪佛龍收市漲10.2%。

科技股跟隨大市上升，英科爾飆8.3%；思科升7.7%；微軟升6.2%；蘋果公司升5.2%。Facebook、亞馬遜、Alphabet及Netflix升幅介乎3.7%至6.2%。

特斯拉(Tesla)逆市跌2%，據報，該公司有2名員工的新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。

高盛將人造肉生產商Beyond Meat投資評級由「中性」下調至「沽出」，並將目標價由129美元削至39美元。Beyond Meat早段曾挫逾4%，收市跌2.6%。

部分市場人士對股市前景看法好轉，德意志銀行策略員查達對股票配置的評級，由「減持」上調至「中性」，指出股市由高位到低位的跌勢，已反映經濟活動的預期跌幅。

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