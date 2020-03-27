港股ADR漲655點 重上兩萬四關
2020年03月27日 05:07
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美股道指及標指升逾6%，港股ADR指數顯著做好，按比例計算，收報24,008點，升655點或2.73%。
重磅藍籌股普遍上升，騰訊收報396.13港元，較港收市漲14.33元；友邦收報69.96元，較港收市漲2.36元；香港交易所收報237.6元，較港收市漲5.8元；滙豐控股收報46.71元，較港收市升1.01元。
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