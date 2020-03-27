澳門勵駿去年盈轉虧　蝕1.9億元

另外，公司公布自周四(26日)起，陳美儀已獲委任為行政總裁、執行董事及董事會薪酬委員會成員。周錦輝將不再擔任行政總裁，惟會繼續擔任執行董事及董事會聯席主席的職務，專注於集團整體業務策略及政策發展。林鳳娥因年事已高，故決定辭任及退任董事及董事會薪酬委員會成員。

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