【專家點評】古勝：吉汽係咪時候上車跟炒？

美國2萬億美元救市方案，尋日啱啱過咗參議院嗰關，周五將會擺上眾議院辯論，老古相信通過應該冇問題。不過最令人擔心的是，對於一個人口逾3億、居民幾乎冇儲蓄，且生活成本高的國家，2萬億美元可以頂到幾耐？所以講到尾，金融市場能否真正反彈，都係要靠疫情受控，重啟各地經濟活動，否則再多的QE都只係治標不治本。

市場對此自然亦都心知肚明，尋日環球股市並冇因為美國救市方案過咗第一關而興奮，反而略為回軟。港股亦都由升轉跌，收市報23,352點，下跌174點，缸邊友不得不防下星期方案一旦通過，恒指隨時就會見光死。

睇其走勢，吉汽自2017年底見頂之後，股價持續一浪低於一浪，近日股價受消息刺激而反彈，暫時企穩10天線11.35元樓上，短線反彈有望挑戰50天線13元水平。但若未能守穩10天線，或再度下試真正大位10元水平。

東網財經專欄作者 古勝

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