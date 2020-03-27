澳門勵駿去年盈轉虧 蝕1.9億元
2020年03月27日 07:07
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澳門勵駿(01680)去年轉盈為虧，錄得股東應佔虧損約1.9億港元，每股虧損3仙，不派末期息；2018年同期純利約19.66億元。
另外，公司公布自周四(26日)起，陳美儀已獲委任為行政總裁、執行董事及董事會薪酬委員會成員。周錦輝將不再擔任行政總裁，惟會繼續擔任執行董事及董事會聯席主席的職務，專注於集團整體業務策略及政策發展。林鳳娥因年事已高，故決定辭任及退任董事及董事會薪酬委員會成員。
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