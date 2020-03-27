君實生物旗下產品獲美國藥監局頒資格認定

公司指出，本次獲得美國藥監局頒發的孤兒藥資格認定，有助於該聯合用藥在美國的後續研發、註冊及商業化等享受一定的政策支持，包括但不限於(1)臨床試驗費用的稅收抵免；(2)免除新藥申請費；(3)享有7年的市場獨佔權且不受專利的影響。本次認定將在一定程度上降低該聯合用藥的研發投入，加快推進臨床試驗以及上市註冊的進度。

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