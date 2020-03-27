融創中國去年多賺57%　派末期息1.232元人民幣

業績披露，融創截至2019年12月底之債務淨額與資產總額比率為20.5%，較2018年12月底之15.2%有所上升；資本負債比率為63.3%，較2018年12月底的59.9%有所上升。

展望2020年，雖然疫情導致的全國性的停工停產不可避免的使集團的推盤節奏、開竣工計劃有一定程度的延期，但公司表示，如果疫情的影響能夠按照當前的良好態勢逐漸消除，依托充足的土地儲備，預計2020年的可售資源將有機會達到8,200億元，按年相比仍將保持穩定增長，充足高質量的可售資源將有力支持銷售業績的表現。

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