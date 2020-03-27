【股民熱話】3大理由　堅持繼續「現金為王」！

全球仍在努力對抗新冠肺炎疫情，英國就連王儲亦確診，反映今次病毒真的無處不在，就連守衞森嚴的王宮亦不例外。美國一方面呼籲民眾居家抗疫，一方面又話會盡快有序重新恢復商業活動，兩者有點矛盾，但面對經濟冰封，為政者着急，可以理解。

筆者就認為，目前而言，有三大理由，要堅持繼續「現金為王」！

第一，預期全球股市仍有巨震。近月，在疫情打擊全球經濟之下，金融市場持續出現巨幅震盪，金、股、匯市、債、商品市場，通通無一幸免。筆者相信，雖然美國推出大型救市措施，聯儲局更開出「無限QE」的藥方，以為投資者壓驚，但短期全球股市震盪尚未完結，皆因全球經濟向下修訂的壓力仍然未止，資產價格調整尚在進行中，每次市況反彈，都被視為沽貨套現的機會，現階段入市博反彈的值博率實在不高。

試問就連優質高息股的股價都如地底泥難翻身的話，可供選擇的個股實在不多，那又何必急於一時再步入泥沼增持股票？謹記全球經濟景氣已今非昔比，年內餘下時間前景仍充滿不明朗因素，別與現金為敵。

第二，雖然在低息環境之下，現金的利率回報已近乎零，而在全球各主要央行重啟量寬之下，手持現金要面對貶值的風險。但也別忘記，未來經濟下行風險令資產價格深度調整的壓力，比貨幣貶值來得更凶更猛，故別因零息而不願持現金，相反，應該諗若持有現金最壞情況係低單位數的負利率，風險有數得計，至少具有一定的能見度，遠比涉足仍處高風險的股市可取，謹記如今未到瞓身投資搏殺的時候。

第三，必須留意，疫情總會過去，但疫情期間中國與歐、美國家的關係變化，卻好可能只是一個開端。投資者必須要持續對國際形勢和地緣政治風險保持高度警惕，有需要保持現金流以確保有充裕的流動性應對危機。今年香港和美國都有選舉活動，相信無論在內在外，都不會是寧靜的一年。堅持「現金為王」，有備無患。

東網財經專欄作者 帥哥

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