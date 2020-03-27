【市前重點睇】美匯失守100關　港股外圍飆千點

美匯指數失守100關，跌至99.352；離岸人民幣(CNH)高見7.077；港匯企7.7524；美元兌日圓見109.15；歐元升上1.1051；英鎊漲至1.2196。金價升至1,626美元。布油跌至26.34美元，紐油處23.07美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾飆逾千點。

●聯儲局主席鮑威爾罕有地接受電視訪問時稱，資本市場許多地方都無法運作，當局需要站出來，並在緊急權力下接手提供貸款，而救市的極限視乎財政部給予多大支持，當局會繼續採取果斷的行動應對。

●美國2月商品貿赤由前1個月經修訂的659億美元，收窄9.1%至599億美元，少過市場預期，期內入口按月減少2.6%至1,964.3億美元，出口則升0.5%至1,365.4億美元。

●美國10年期國債孳息率跌2.25點子，報0.8447厘。

●港股ADR指數收報24,008點，升655點或2.73%。

●美國能源部撤回為戰略石油儲備(SPR)購買原油的招標，拖累油價急挫。紐約5月原油期貨收報每桶22.6美元，急跌1.89美元，跌幅達7.72%。倫敦布蘭特5月原油期貨跌1.05美元或3.83%，收報每桶26.34美元。

-國際能源署(IEA)總幹事比羅爾(Birol)表示，每日原油需求今年恐怕會減少2,000萬桶，全球原油需求正處於「插水」式下跌。

●金價周三略為回吐後重拾升勢，紐約4月黃金期貨收報每安士1,651.2美元，升17.8美元，漲幅1.1%。

●外國傳媒報道，歐洲央行已取消向歐元區國家收購債券的上限，可能是鋪路「無限量印錢」。因此，早前宣布的7,500億歐元債券收購限制將不予實施。

●【全球救市】G20正向全球經濟注入5萬億美元。

●外國傳媒報道，德國國會下議院通過規模最高超過1.1萬億歐元的紓困方案。瑞士和瑞典也推出新的經濟援助措施，規模分別高達200億瑞士法郎及1,000億瑞典克朗。

●英倫銀行一如預期維持利率0.1厘，以及買債規模6,450億英鎊不變，並稱有需要時會加碼買債。

●中國石油副總裁凌霄表示，正與國家油氣管網公司就可能資產注入進行磋商，現階段雙方尚未達成一致，而相關股權情況也還未確定，惟公司將堅持依法合規和市場化的原則積極國家油氣管道的改革工作。

●新冠肺炎：滙豐暫停全球裁員3.5萬人，亦暫停招聘。

●美高梅中國評級被下調。

●利豐前景展望遭降至負面。

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