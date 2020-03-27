康寧傑瑞與Pfizer訂立臨床試驗合作與供應協議

該臨床試驗是一項處於1b期/2期、開放標籤及多中心的研究，以評估KN026聯合Ibrance® (Palbociclib)對患有局部晚期不可切除或轉移性HER2陽性乳腺癌患者的有效性、安全性及耐藥性。

根據該協議，Pfizer同意就該臨床試驗向江蘇康寧傑瑞提供Ibrance ®(Palbociclib)，而江蘇康寧傑瑞負責(其中包括)為該臨床試驗提供資金支持並開展該臨床試驗。

公司相信，此次合作將對KN026的研究開發及商業化產生積極影響，且該協議符合公司及其股東的整體利益。

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