重農行去年多賺7% 末期息0.23元人民幣
2020年03月27日 08:13
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重慶農村商業銀行(03618)公布，截至2019年12月底止年度歸屬股東之淨利潤為97.59億元人民幣(下同)，按年增長7.7%；每股盈利0.95元，末期息每股0.23元。
年內，公司利息淨收入為232.91億元，按年增16.4%；淨利息收益率2.33%，較2018年的2.4厘有所收窄；手續費及佣金淨收入23.21億元，按年增長12.4%。
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