【專家點評】麥嘉嘉：資金避險 黃金勢反覆升

美國推無限量寬，但面對環球經濟前景黯淡，歐美疫情未過，股市底部仍有待驗證。市場估計中國人民銀行或在未來數天宣布下調基準存款利率，或有助穩定投資情緒。受新冠肺炎疫情影響，各國央行實施量寬措施之下，全球負利率資產規模急升，中國債券和其他資產相關性較低，對市場波動也較不敏感，令中國國債優質避險資產地位尤其突出。

中國政府債券相對其他國家仍有較高的孳息率，目前10年期中國國債息率約2.6厘，與同期美國國債息率相差1.78厘。息差優勢令中國政府債券變得相對吸引，投資者可配置部分資金至中國國債以賺取較高收益率。事實上，債市回調已提供很好的買入時機。

至於有高風險承受能力的投資者，可利用槓桿購入超短存續期(1年內)的中國高收益債券，以賺取可觀回報。在內地流動性保持充裕下，短存續期企業債違約機會相對較低。

另方面，金價3月初突破1,700美元，升至逾7年新高，但在其後6個交易日之內急速下滑約15%，低見1,451美元，原因是市場情緒由避險轉趨恐慌，以現金為王策略，增持美元，令美元出現緊絀。其後，美國聯儲局推出「無限QE」，引發市場對通脹飆升的憂慮，利好金價走勢。

此外，瑞士是全球貴金屬精煉的核心區域，三大黃金精煉廠皆位於瑞士南部州份提契諾(Ticino)，當地政府因應疫情而下令暫時停止生產，三大精煉廠Valcambi、PAMP及Argor-Heraeus需即時停工，擾亂了市場供應。瑞士黃金零售商指，當地金幣、金條以至白銀製品需求急增，但個別商舖實金存貨已售罄。

由於海外黃金市場出現流動性極端短缺，做淡黃金的投資者斬倉，導致實物黃金交割出現問題，也導致價差擴大。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)

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