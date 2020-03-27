亞洲股市：日股曾漲700點 韓澳股升2%至4%
2020年03月27日 08:34
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(Getty Images圖片)
美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬宗全球最多，市場憧憬美國將落實推出2萬億美元紓困方案，加上G20宣布啟動總值5萬億美元的經濟計劃，美股三大指數收漲逾5%至6%，其中道指連升3日累漲21.3%，創1931年以來最大的3日升幅。亞洲主要股市跟升2%至4%。
日本日經225指數高開357點或1.9%至19,021點，重上19,000點關，其後升幅擴大至逾700點或3.7%，暫高見19,366點。
南韓首爾綜合指數重返1,700點以上，高開69點或4.1%，見1,756點，最新仍升61點或3.6%，報1,747點。
澳洲股市揚升，早段曾漲126點或2.4%，報5,261點。
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