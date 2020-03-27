達飛控股指不悉股價波動原因

公司謹此確認以下事項：

(1)達飛雲貸科技並非該公司的附屬公司；

(2)除公司於2020年1月2日發出的持續關連交易公告所披露的重續持續關連交易外，公司與達飛雲貸之間概無其他交易；及

(3)誠如公司中國法律顧問所告知，持續關連交易公告所披露的相關租賃協議仍具法律約束力及預期可強制執行，而其項下之相關合約責任預期將於有關租賃協議年期內履行。作為應急措施及降低對公司的潛在不可預計的影響，公司將盡最大努力積極尋找有能力向公司租賃相關硬件及軟件(即持續關連交易公告下的租賃主體事項)的合適供應商，以確保相關業務可於日後繼續營運。

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