中環Hot Talk：開設股票戶口要知價

最近港股和美股大幅波動，朋友都不算太過愁雲慘霧，他們對後市或未來經濟前景固然擔心，但不少人對投資股市重拾興趣，或認為是十年一遇的入市良機，現在趁低吸納，然後靜待反彈甚至坐足下一個大升周期。不過，我關注的並非投資策略，而是原來很多人買股票時都「唔知價」。

我所說的「唔知價」不是指投資者不知道股票的價值，而是很多人沒細心留意股票戶口收費水平，及不知道有其他不同價錢選擇。

現在幾乎每間銀行都有提供股票買賣服務，而且幾乎每個銀行客戶都有綜合理財戶口，當中當然包括證券買賣戶口。這個情況與十多年前不同，想當年不少人想學買賣股票，第一件事往往是問朋友如何去證券行開設股票戶口，但是近年已少見這個情況，因為很多人還未開始投資股票前，已有供買賣股票的戶口，等待你有一天會投身股海。

與買股票一樣，選擇股票戶口的情況因人而異，閣下還是好好考慮自身情況，細心選擇。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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