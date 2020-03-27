【即市分析】石藥集團仲追唔追得過？

再睇走勢，該股仍在上周四(19日)低位延續至今的升軌上方，目前MACD剛現牛叉，9日RSI重返榮枯分界線，料後市有力挑戰50天線17.8港元水平，建議16元邊小注博入，向下跌穿15.2元止蝕。

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