【即市分析】石藥集團仲追唔追得過？
2020年03月27日 09:00
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東方產經專欄作者錢修：早前醫藥股隨大市回調，近日板塊靠穩，個別股份技術指標轉好，投資者可留意。當中藍籌股之一的石藥集團(01093)，早前有抗凝藥獲國家藥監局頒發藥品註冊批件，該藥適用於擇期換髖關節或膝關節手術的成年患者，對人口老化的內地來說，未來市場前景頗大。
再睇走勢，該股仍在上周四(19日)低位延續至今的升軌上方，目前MACD剛現牛叉，9日RSI重返榮枯分界線，料後市有力挑戰50天線17.8港元水平，建議16元邊小注博入，向下跌穿15.2元止蝕。
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