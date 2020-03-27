澳元低水 悉尼奧林匹克公園大型住宅首期僅31萬港元

【特約報道】澳洲央行一個月內兩度減息，指標利率降至0.25厘歷史低位，加上澳元兌港元的匯率一度大跌至約4.3元，創2002年年底以來最低紀錄，市場預計澳洲房地產市場將會成為環球資金停泊的首選地區。新一期Ray White將會推介悉尼心臟地帶大型高級住宅屋苑Pavilions，項目由澳洲最大上市發展商Mirvac傾力打造，步行5分鐘即達火車站，與市中心Town Hall站相差5個站。樓盤提供一房至三房戶、以及各類特色單位，首期僅31萬港元起，是該項目自開售以來最低的入場價格記錄。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，是次推介的Pavilions位於悉尼心臟地帶，該區為2000年澳洲悉尼奧運會後發展的新地區，樓盤位於奧林匹克公園Olympic Park之內，該公園佔地約600公頃，當中400公傾為綠化空間，周邊環境舒適。樓盤中央則擁有超大中庭綠洲，佔地達4,000方米，設有開放式社交休閒區域，更配備健身中心、會所及兒童休憩天地。此外，由於置身在奧林匹克公園之內，住戶也可享用周邊具有奧運級數的運動設施。

項目由四幢大廈組成，提供600多伙，戶型包括一房至三房、複式單位及Sky Home頂層特色公寓選擇。一房戶實用面積621至688方呎、兩房戶則介乎953至1,035方呎，至於三房戶面積由1,309至1,829方呎。而各類連陽台特色單位，實用面積約1,562至2,302方呎。樓盤採用當代室內設計風格，加上享有得天獨厚的自然環境與地理位置，升值潛力可觀。

他又指出，目前該盤工程進度良好，整體項目均處於密鑼緊鼓的施工狀態，其中一幢大廈Verde已屆現樓，可「即買即收租」；而另一幢大廈Scarlet，則興建至26樓，尚餘10層即可封頂，料第三季落成。

至於樓盤周邊配套方面，步行可到達全新Town Centre，該商場提供10萬平方米的購物空間，設有咖啡廳、商場、學校和全天候娛樂設施及停車場。而由項目前往各區也非常便捷，步行5分鐘即達火車站，透過火車前往悉尼核心商業區Town Hall站，僅相差五個站，只需要20分鐘車程。

是次樓盤發展商Mirvac，澳洲地產市場領軍者，亦是澳洲證券交易所的上市公司，業務涵蓋辦公室、零售、商用地產、住宅等領域。受業界、政府認可，同時也受買家用家喜愛，旗下新樓盤發售時，普遍有三成買家均為曾光顧的老顧客。

此外，他指出，由於悉尼因地勢問題，出現地少人多的情況，近年來新州政府為緩解由悉尼人口密度過大所帶來的城市交通、公共資源配置等問題，大力推行「悉尼城市中心西移」的整體發展規劃，發展各類商業及住宅用地，而且未來更將會有新機場及大型基建道路落成，預期可以提供大量就業機會，有一定升值潛力。

作為該整體發展規劃的重要組成部分，距離市中心30分鐘的悉尼西部心臟地帶區域，已獲得了政府超過100億澳元的投資，用於此地區輕軌及火車等基礎設施的建設，以保障其預計於2030年所達到的23,500居住人口的出行所需。

在政府大力發展下，樓盤所在區域將在未來10年間成為集合住宅、商業、教育、醫療、休閒、體育為一體的綜合大型社區。

作為悉尼四大經濟中心之一，西部心臟地帶將成為未來的就業中心，眾多著名企業的總部將遷入園內。許氏表示，如聯邦銀行於區內設立60,000平米的總部辦公大樓，容納4,500名員工。而區內投資4,000萬澳元的大型綜合醫院即將動工，將承擔每年55,000就醫人次，以及運動康復等研究工作。未來租務情況，預計以區內工作人員及大學生為主。

至於近日澳元兌港元一度大跌至4.3元，創2002年年底以來的十七年新低。許嘉宇表示，由於匯率急跌，過去一個月該公司接獲不少查詢澳洲樓宇的個案，反應相當熱烈。他解釋，在2000年初時，澳元兌港元曾高達8.6元水平，惟近日一度跌至4.3元，目前則反彈至4.5元，反映已現觸底反彈的情況，若現時入市該國物業，如同取得大幅度折扣。他又表示，澳元始終是成熟的貨幣，有周期性，長期而言，會有重新上升的趨勢。

而近月澳洲央行緊急減息0.25厘，為一個月兩度減息，指標利率降至0.25厘歷史低位。央行總裁Philip Lowe表示，直至邁向充分就業前，不會加息，並稱有信心通脹將保持在2%至3%的目標範圍內。

許嘉宇認為，減息將會成為當地樓市向上的催化劑，去年澳洲大選完結後，單是2019年已出現3次減息，而今年減息步伐加快，料令借貸成本進一步降低，預計該國無論一手或二手的住宅交投量將會增加，售價也會隨之上漲。

此外，有分析認為澳洲央行再減息，為有史以來第一個量化寬鬆的觸發點，以提升現金供應、鼓勵貸款和投資。加上借貸規則放寬等有利因素推動下，令當地人爭相入市，澳洲樓市料快速回升。不少預測都看好今年當地樓市稍後將全面復甦。有研究指出，自住買家將主導樓市走勢，今年也將會是澳洲有史以來，樓市復甦速度最快的一年。

由於需求持續暢旺和供應相對有限，該國各區取得了創紀錄的銷售業績。而單單在去年11月最後一星期，物業成交量更達1,131宗，拍賣市場清盤率更達84.7%，以上種種因素為悉尼及海外買家打下強心針。

近期澳洲樓市有回暖迹象，根據CoreLogic於去年12月2日發布的數據顯示，澳洲樓價於11月單月錄得1.7%的上漲，當中悉尼及墨爾本更連續五個月樓價上漲，累積升幅分別約2.7%及2.2%。該機構更預計，2021年該國樓價將持續上升8.4%。

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悉尼 Pavilions 展銷會

日期: 3月28至29日 (周六至周日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題:【專家教路-折扣買樓攻略】澳幣創17年新低 最新悉尼樓市新形勢

時間：下午3時

電話：2376 1088