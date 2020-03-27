恒指半日升281點　於23600點有支持

港股回升，恒生指數半日升281點或1.2%，至23,634點；國企指數升147點或1.56%，至9,594點。主板成交665.46億港元。

友邦保險漲2.5%，中國移動升0.8%；騰訊升0.4%。

時富資產管理董事總經理姚浩然稱，港股由高位已回落逾8,000點，反彈浪的0.382倍在約24,200點，至於2018年低位則於24,500點，估計該兩個水平阻力不輕。若外圍繼續做好，恒指有機會上試24,200至24,500點水平，但仍要視乎美元走勢及資金流向，才有突破該水平，預料大市短線將在23,500至24,200點之間上落。

【10:15】恒指曾升逾400點 保險股受捧

港股升幅暫收窄，恒生指數高開416點至23,768點後，再升至23,791點高位，升幅438點或1.8%，最新升幅縮至242點或1%，報23,594點；國企指數最新仍升127點或1.3%，報9,575點。主板成交逾330億港元。

友邦保險及中國人壽皆升1.8%，中國移動升1%，騰訊僅升0.7%，滙豐控股升0.3%。創科實業升3%。申洲國際升6%，仍為表現最佳藍籌。

受惠李嘉誠及李澤鉅增持，長和及長實同升4%。同系長江基建亦升3%，長江生命科技飆逾30%。

兩大濠賭股銀河娛樂及金沙中國分別領跌2.6%及2.1%。手機設備股瑞聲科技倒跌1.6%。

【09:20】【港股開市】恒指升至23700點水平 騰訊漲逾2%

各國積極「放水」，加上G20宣布啟動總值5萬億美元的經濟計劃，美股三大指數收漲逾5%至6%；港股跟升，恒生指數高開416點或1.78%，報23,768點；國企指數高開186點或1.97%，報9,633點。

重磅股揚升，騰訊升逾2%企390港元，已貢獻大市54點；友邦保險及中國移動齊升2%。滙豐控股升0.6%，傳集團暫停全球裁員3.5萬人，並暫停招聘。創科實業漲逾5%。

長和及長實均升逾4.5%，長和系資深顧問李嘉誠，以及其長子、集團主席李澤鉅在過去4個交易日增持上述兩股，料共斥資逾6億元。

申洲國際炒高近7%，為表現最佳藍籌。

手機設備股瑞聲科技升3%，舜宇光學科技抽升4%。

中國石油績後升0.3%，去年少賺近14%，純利456億元人民幣。

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