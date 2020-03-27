A股快報：滬深三大股指升逾1%

內地三大股指齊高開1%。滬綜指高開28點或1.02%，報2,792點；深成指高開145點或1.43%，報10,300點；創業板指高開28點或1.48%，至1,955點。

大數據服務先鋒——開普雲正式登陸科創板，開市漲69.09%，股價報100.20元，市值67.27億元。

人民銀行連續29日不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。本周計亦無進行逆回購操作，實現零投放零回籠。

另外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0427，較上日上調265點子，連升3日。

截至周四(26日)，上交所融資餘額報5,677.75億元，按日減少14.64億元；深交所融資餘額報4,917.25億元，按日減少27.21億元；兩市合計10,595億元，按日減少41.85億元。

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