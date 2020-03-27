【全球攬炒】中國首兩月工企利潤跌38%　汽車業削近八成

中國統計局公布，今年以來，突發新冠肺炎疫情對工業企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤明顯下降。1至2月份全國規模以上工業企業實現利潤總額4,107億元人民幣，按年下降38.3%。

工企利潤急降主要由於：

1、工業生產銷售顯著下降。為有效防控疫情蔓延，今年全國春節假期延長3天，20多個地區推遲10天開工復產，企業正常生產時間普遍大幅壓縮，同時2月份復工復產企業受各種因素制約，生產水平尚未恢復正常，導致企業生產銷售均出現明顯下降。1至2月份，規模以上工業增加值按年實際下降13.5%；工業企業營業收入按年下降17.7%。

2、成本費用上升擠壓利潤空間。疫情期間企業復工復產未恢復正常，但用工、折舊等成本及各項費用剛性支出不減，同時防疫成本卻在增加。1至2月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本費用為94.19元，按年增加0.85元。

3、工業品價格下降。1至2月份，工業生產者出廠價格按年下降0.2%。重點支柱行業產品出廠價格不同程度下降，如化工下降4.3%、煤炭開採下降4.1%、電子下降2.2%、電力下降0.9%、汽車下降0.6%。

4、絕大多數行業利潤下降。1至2月份，41個工業大類行業中，37個行業利潤下降，其中，電子、汽車、電氣機械、化工等重點行業利潤分別下降87%、79.6%、68.2%和66.4%。

統計局工業司副司長張衛華指出，目前國內疫情已得到有效控制，復工復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。下階段，隨着全國上下繼續深入貫徹黨中央關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展的各項決策部署，企業復工復產進程加快，疫情造成的短期衝擊將逐步緩解，工業企業效益狀況將得到有效改善。

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