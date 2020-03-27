新冠肺炎：太興集團上半年暫緩開店步伐
2020年03月27日 09:48
東網電視更多新聞短片
去年6月上市的太興集團(06811)公布首份全年業績，去年純利大幅倒退74.79%，至7,686.4萬港元。執行董事兼主席陳永安在網上發布會表示，新冠肺炎疫情爆發，料將嚴重衝擊中國和香港的經濟，餐飲業難倖免。今年會審慎管理，專注做好財務工作，確保營運現金流穩定，故上半年暫緩開店步伐。待疫情受控後，再穩步擴張。惟並未透露具體全年的開店計劃。
面對艱難經營環境，他指，今年會發展多項業務策略，期望能加強收入來源，包括加強與中、港兩地的第三方外送平台合作，並在第2季推出6款新口味罐裝食品，在旗下分店、指定網上平台出售，而3月中推出的跨品牌優惠券反應熱烈。
執行董事陳淑芳指，去年集團全年新增33間分店，其中中國和香港各佔13和18間，台灣新增2間。其中，「敏華冰廳」新增13間。未來仍會拓展「敏華冰廳」、「太興」和「錦麗」等高增長潛力品牌發展。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！