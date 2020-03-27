新冠肺炎：太興集團上半年暫緩開店步伐

面對艱難經營環境，他指，今年會發展多項業務策略，期望能加強收入來源，包括加強與中、港兩地的第三方外送平台合作，並在第2季推出6款新口味罐裝食品，在旗下分店、指定網上平台出售，而3月中推出的跨品牌優惠券反應熱烈。

執行董事陳淑芳指，去年集團全年新增33間分店，其中中國和香港各佔13和18間，台灣新增2間。其中，「敏華冰廳」新增13間。未來仍會拓展「敏華冰廳」、「太興」和「錦麗」等高增長潛力品牌發展。

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