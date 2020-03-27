旺角蚊型住宅地今午截標　暫收3份標書

上述住宅用地劃分A、B地盤，建築樓面按住宅及商業比例計，以最大可建商業面積計，可建總樓面約2.45萬方呎，若用盡住宅面積，最高興建樓面約2.29萬方呎，項目須於2024年12月底前完成。

市場預計上述地皮每方呎樓面地價價介乎4,500至12,000元，估值約1.1億至2.94億元。

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