【專家點評】李偉傑：郵儲銀行可跑贏同業
2020年03月27日 10:23
東網電視更多新聞短片
內地定向降準，有利內銀股表現。郵儲銀行(01658)去年盈利多賺16%至609.33億元人民幣，其中淨利息收入上升2.6%，手續費及佣金淨收入上升10%，業績表現理想，相信走勢可跑贏同業。可於4.7元買入，目標價5.4元，止蝕位4.5元。
該股現報4.75元，跌0.8%。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！