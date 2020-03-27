法國外貿銀行：評析中國可能採取的三項刺激經濟措施…

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，新冠肺炎疫情在中國國內得到了初步控制，但病毒的全球大流行會成為影響中國經濟的新因素。為了防止第二輪爆發，中國不得不延長防控措施的時間。全球供應鏈中斷和外部需求疲軟，加上國內生產停滯，都會延緩中國供給和需求的恢復速度，這不可避免地要求中國政府採取更強有力的政策。

在過去幾個月中，中國人民銀行推出了多項措施。包括降低MFL利率和新貸款市場報價利率(LPR)利率，並下調存款準備金率，以幫助削減融資成本。此外，政府建議國有銀行支援企業貸款，尤其是中小企業。但鑑於傳導機制的有效性偏弱，貨幣政策能否創造足夠寬鬆的流動性環境，還有待時間檢驗。

鑑於上述情況，該行認為中國需要採取更多不同以往的貨幣刺激措施。例如放寬監管環境，鼓勵中資銀行向實體經濟貸款。此外，央行可能需要擴展可購買的資產類型，以直接向市場注入流動性。

不過，由於此次疫情本身的性質和政策的作用具有滯後性，貨幣政策工具的力量有限。中國需要採取更多的擴張性財政政策以提高經濟實力。在這一特殊情況下，去槓桿的目標可能會暫時弱化。

第一個有效措施是對消費進行補貼，尤其是耐用品。加強耐用品消費不僅對支援企業十分必要，而且有助於維持就業率穩定。但非典時期的經驗相告，消費刺激措施的作用或許有限。

二是基礎設施投資。2020年前兩個月，基礎設施投資增長率下降了30.3%，這是生產活動暫停的自然結果。如果要改善這種局面，政府可能需要允許加大地方政府專項債券的發行，並放寬對地方政府融資平台自籌資金的要求。

第三，可能也是政府最艱難的選擇，中國可能會局部放寬購買房地產的限制。這一點至關重要，因為房地產業不僅是經濟增長的引擎，而且也是中國金融穩定的基石。如果房地產業陷入困境，違約率上升可能會使整個金融市場陷入「多米諾」骨牌效應。

總而言之，新冠疫情全球大流行很可能會再次影響中國經濟。中國不可能完全與世界隔絕。這一點，在今年前兩個月經濟遭受如此大的打擊之後尤為重要。政府可能會出台更多刺激措施以支持經濟增長，但可能仍然落後於先前設定的增長目標。需要指出的是，即使該行上述的所有政策均被付諸實施，迅速且完全的 「V形」反彈也很難在短期內實現。

由於第一季度負增長幅度較大，加之疫情對全球經濟造成的嚴重負面影響，因此中國2020年增長很難超過3%。如果第二季度過後全球疫情還未得到控制，那麼增長率會進一步下降。但無論如何，只要全球經濟受到的衝擊不會一直持續下去，在2020年的基數效應的作用下，中國2021年的經濟增長率應該可以超過5%。

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