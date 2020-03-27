經濟學人智庫：八成半G20國家料陷衰退　中國經濟僅增1%

在新冠肺炎疫情爆發後，經濟學人智庫已經修改了對全球所有國家的增長預測，結果令人沮喪。在二十國集團(G20)中，除三個國家外，其餘17個國家今年將陷入衰退，佔比85%，全球經濟將萎縮2.2%(見附表)。

全球經濟形勢看起來黯淡，全球幾乎每個發達經濟體都出現了衰退。經濟學人智庫假設下半年會有所恢復，但是這種基本情景的下行風險非常高，因為第二波或第三波流行病的出現將進一步抑制增長。最後，較低的財政收入和較高的公共支出將使許多國家處於債務危機的邊緣。

【美國經濟將收縮2.8%】

美國政府對疫情的最初反應很差，使疾病迅速傳播。此外，就在與疫情相關的經濟風險開始加劇之時，沙特阿拉伯與俄羅斯之間削減石油產量的協議也崩潰了，使石油價格暴跌。疫情大流行加上全球石油價格的下跌，意味今年投資將急劇萎縮，特別是在能源領域，出口增長將下降。由於失業率有急劇上升迹象，這使美國總統特朗普的連任競標處於危險之中。

【中國經濟增長僅1%】

疫情爆發對中國經濟的影響將比沙士(SARS)嚴重得多。假設該病毒不會再爆發，該智庫預計中國的實際國內生產總值(GDP)增長到2020年將僅達到1%，而2019年則為6.1%。增速放緩將集中在今年第一季度，並且仍將是在第二季度持續，增長將在下半年恢復。

【歐元區經濟衰退5.9%】

歐元區將是受災最嚴重的地區之一，全年衰退5.9%。德國(-6.8%)、法國(-5%)和意大利(-7%)將出現全年衰退。在德國，龐大的製造業高度以出口為導向，這意味該國特別容易受到供應鏈中斷和全球需求疲軟的影響。結果，該智庫預計2020年下半年歐元區其他國家的復甦緩慢，尤其是德國。

整個拉丁美洲增長前景特別糟糕，阿根廷(-6.7%)、巴西(-5.5%)和墨西哥(-5.4%)今年都將出現衰退。墨西哥密切依賴美國，而該智庫下調美國GDP增長預測，將使墨西哥的經濟前景受到壓力。在整個地區，業務中斷將導致外來直接投資(FDI)急劇下降。在一個國內儲蓄薄弱，外國直接投資佔GDP的3%和固定投資總額的15%的地區，這將受到嚴重的衝擊。同時，對於南錐體國家而言，南半球冬季的來臨使人們有可能爆發長期困難的流行病。

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