港股格局：姚浩然料恒指在23500至24200點上落
2020年03月27日 10:48
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美國首次申領失業救濟人數急增10倍至328萬，遠差過市場預期，但市場反而憧憬美國將有更多救市措施，加上G20集團計劃向全球經濟注入超過5萬億美元，帶動美股隔晚再升逾1,300點。美匯指數近日回落，反映市場要錢唔要貨的恐慌情緒回落，市場風險胃納似有上升，令美股回升。但要留意美股道指已回升至整個跌浪的0.382倍，且美國疫情仍未受控，美股有機會繼續波動。
至於港股方面，恒指由高位已回落逾8,000點，反彈浪的0.382倍在約24,200點，至於2018年低位則於24,500點，料該兩個水平阻力不輕。如果外圍繼續做好，恒指有機會上試24,200至24,500點水平，但仍要視乎美元走勢、資金流向，才有突破該水平，料指數短線將在23,500至24,200點之間上落。
大市氣氛好轉，「ATM」股走勢似見好轉，尤其是騰訊(00700)已由低位累升逾17%。姚指，「ATM」股反彈至現水平，再上空間未必太大，不建議再追入，不妨留意走勢相對落後的的5G概念股，但亦應嚴守止蝕位。
另外，醫藥股近日轉強，其中復星醫藥(02196)新冠病毒核酸檢測試劑盒通過藥監局應急審批，刺激股價急彈。姚浩然認為，該股走勢跑輸其他藥業股，中線而言，較偏好具研發能力的醫藥股，因不易受內地投標藥價影響。
至於中國石油(00857)去年少賺13%至456億元人民幣，每股連特別息合共派息0.06601元人民幣。姚浩然表示，中石油的中下游業務雖受惠油價回落，但仍會受經濟增長放緩影響，今年整體前景難望樂觀，暫時吸引力有限。
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