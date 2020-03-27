港股格局：姚浩然料恒指在23500至24200點上落

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美國首次申領失業救濟人數急增10倍至328萬，遠差過市場預期，但市場反而憧憬美國將有更多救市措施，加上G20集團計劃向全球經濟注入超過5萬億美元，帶動美股隔晚再升逾1,300點。美匯指數近日回落，反映市場要錢唔要貨的恐慌情緒回落，市場風險胃納似有上升，令美股回升。但要留意美股道指已回升至整個跌浪的0.382倍，且美國疫情仍未受控，美股有機會繼續波動。

至於港股方面，恒指由高位已回落逾8,000點，反彈浪的0.382倍在約24,200點，至於2018年低位則於24,500點，料該兩個水平阻力不輕。如果外圍繼續做好，恒指有機會上試24,200至24,500點水平，但仍要視乎美元走勢、資金流向，才有突破該水平，料指數短線將在23,500至24,200點之間上落。

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