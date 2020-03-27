【專家點評】陳蓓敏：阿里巴巴反彈目標睇200元

外圍美股反彈，風險胃納或回升，阿里巴巴集團(9988)業績優異，可趁機短炒。目標價看200元，止蝕位172元。

該股現報183.7元，升1.5%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082，其客戶持有上述股份。)

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