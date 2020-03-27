【全民攬炒】駿隆：3月MPF回報跌11%　人均蝕23824元

強積金顧問公司駿隆表示，截至今年3月24日，3月強積金回報下跌11.2%，每名打工仔平均蝕23,824港元；年初至今回報下跌15.3%，每人平均蝕34,252元。

三大主要指數中，3月份股票基金指數大跌15%、混合資產基金指數跌13.3%、固定收益基金指數下跌1.2%。今年以來，三者回報分別跌21.1%、18%及0.6%。

駿隆指出，受疫情影響，環球投資市場預期將持續波動，各國央行均有放水加碼行動及政府以財政政策進行逆周期措施，惟歐美疫情蔓延觸發金融市場恐慌，後市將取決於疫情的發展。

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