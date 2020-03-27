【全球救市】聯儲局資產負債表首度突破5萬億美元

美國聯儲局大舉買債以緩和新冠肺炎疫情對經濟衝擊，使資產負債表首度突破5萬億美元(約39萬億港元)。

根據聯儲局數據顯示，截至3月25日的1周，當局持有的資產規模增加5,860億美元，至5.25萬億美元。銀行自聯儲局貼現窗借款量飆升至508億美元。

在疫情肆虐，美國經濟可能難逃衰退厄運之際，聯儲局周一(23日)落重藥救市，宣布無限量化寬鬆(QE)及推出更多貸款機制，當前的債券購買計劃已超越金融海嘯後實施的規模。

當局推出的措施包括無限買入美債和按揭抵押證券(MBS)，以維持融資成本低企，本周亦將買入3,750億美元美債和2,500億美元按證，並會買入機構商業按揭抵押證券。

當局還會推出3個貸款機制，包括重啟金融危機時代救市措施──定期資產抵押證券借貸機制(TALF)，共提供最多3,000億美元信貸額度，以及預告推出支持中小企業的貸款計劃。

截至周三(25日)，主要交易商信用機制(PDCF)的借貸為277億美元，貨幣市場共同基金流動性機制達到306億美元。繼聯儲局於上周四(19日)宣布擴大貨幣互換國家範圍後，外國央行借款飆升至2,060億美元，創2009年以來新高。

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