【全球球市】美財長冀金融市場維持營運　必要時擬限制交易時間

美國財長姆紐欽重申，儘管新冠肺炎疫情引發市場的劇烈震盪，但他依然希望美國金融市場能夠維持營運。又指出，現在重點是協助受疫情影響最嚴重的按揭公司，當局已成立工作小組，以應對按揭公司即將面臨的流動性問題。

他透露，聯邦機構普遍認為繼續維持股票和其他資產交易是符合「最佳利益」的選擇。當局會與監管機構和交易所聯手，盡一切努力保持市場繼續營運。

不過他指如果出於某種原因，監管者確定市場無法保持全天交易時，當局可能會考慮限制交易時間，但強調限制交易時間並非優先選項，首選是要維持正常的市場運作。

然而，紐交所總裁Stacey Cunningham稱，交易所高層和政府官員沒有考慮關閉股市以應對疫情。又認為關閉市場可能會增加不確定性和負面情緒，但不會改變驅動價格的潛在因素。雖然焦慮是「前所未有」，但市場運作良好。

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