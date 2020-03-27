【專家樓評】陳永傑：政府土地供應路難行

政府雖然有意增加土地供應，紓緩本港住屋問題，但根據過往經驗，相信仍要面對不少困難。

財政司司長在較早前的財政預算案表示，會致力增加土地建屋，並預測在2019/20至2023/24年度的5年內，公營房屋總建屋量合共約10.04萬個單位，當中包括約7.44萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及約2.6萬個其他資助出售單位。

私營房屋方面，估計2020至2024年私人住宅單位的每年平均落成量約為1.96萬個，較過去五年的平均數增加約25%。

增加土地供應是很多政府官員的目標，但他們面對各種各樣的問題愈來愈多，新增土地寸步難行。政府官員很有理想，實行並不容易。簡單如現成的棕地，收回都存在很多棘手問題，開發土地就更難。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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