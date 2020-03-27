港元拆息︰1個月升至2.02厘　連漲11日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線上升，隔夜息回升至1.56厘；1星期報2.21厘；與樓按相關的1個月再升至2.02厘，連漲11日；3個月為1.89厘。

27/3/2020

隔夜 1.56536厘

1星期 2.21988厘

2星期 2.01768厘

1個月 2.02827厘

2個月 1.89125厘

3個月 1.89089厘

6個月 1.89375厘

12個月 1.89554厘

26/3/2020

隔夜 1.41929厘

1星期 2.14750厘

2星期 2.00000厘

1個月 2.01625厘

2個月 1.85036厘

3個月 1.85036厘

6個月 1.85536厘

12個月 1.86500厘

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