新冠肺炎：打工仔有救？花旗及大摩叫停裁員計劃

新冠肺炎疫情衝擊金融市場，銀行業料將蒙受巨大損失。不過，繼滙豐煞停裁員計劃後，另外兩家大行花旗及摩根士丹利亦承諾，暫停任何計劃中的裁員行動，暫時為銀行業員工帶來喘息時機。

外媒引述知情人士稱，花旗將暫停裁員，而摩根士丹利執行長James Gorman亦在備忘錄中向員工表示今年不會裁員。備忘錄中寫到，可以肯定有些人、即使不是很多人，會擔心自己的工作。「雖然我們不確定長遠情況如何，但我們向你們承諾，摩根士丹利2020年不會裁減人力。除了績效問題或違反行為準則，你們的工作很安全。」

另外，富國銀行已同樣暫停啟動新的裁員行動，其發言人Beth Richek在一份聲明中指，在這種不穩定的情況下，將繼續進行評估。

隨着各地政府紛紛高調干擾市場，推出救市計劃。美國更推出2萬億美元的救助法案，這是美國近代史上金額最高的經濟紓困法案。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，這救濟方案將穩定關鍵的全國性產業，以防止盡可能多的裁員。在政府的救市行動下，相信各大型機構亦要以救市行先，暫緩裁員計劃。

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